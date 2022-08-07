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У МВС розповіли, за скільки зрадники "продають" Україну

Фото: Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні затримали більше ніж 1,5 тисячі людей, які ймовірно допомагали ворогу. Затримані погоджувались співпрацювати з окупантами за 5-10 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про всі 164 дні війни, то за цей період на території держави було викрито близько сотні ДРГ, затримано понад 1600 осіб ймовірно причетних до диверсійної діяльності. Я на своєму фейсбуці часто пишу про коригувальників та посібників диверсантів", - заявив Єнін.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, коригувальники та посібники диверсантів погоджуються співпрацювати з росіянами за якихось 5-10 тисяч гривень. За ці гроші зрадники надають ворогу інформацію про розташування позицій наших військових, блокпостів, а також інформують про місця прильоту ракет.

"Зрада держави за 300 доларів це майже як за 30 срібників і перспектива провести найближчі 15 років в тісній камері", - додав Єнін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Торецьку правоохоронці за добу змогли виявити велику кількість колаборантів та коригувальників.

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