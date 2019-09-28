У МВС розповіли подробиці загибелі військового на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Український військовий загинув від кульового поранення

Вчора, 27 вересня, в результаті ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув старший лейтенант Олександр Марків. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ на сторінці у Twitter.

Як повідомляється, інцидент стався близько 17-ї години. Бойовики відкрили вогонь по позиціям Об'єднаних сил, в результаті чого 38-річний український військовий отримав кульове поранення у обличчя.

Зазначається, що лікарі намагалися врятувати життя Олександра, однак він помер в ході операції близько 19:30.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби, 27 вересня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі один український військовий отримав смертельне поранення. Збройні формування Росії понад 20 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил.

Також РБК-Україна писало, що у суботу, 28 вересня, російсько-окупаційні війська з мінометів 82-го калібру обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новолуганське. Інформацію про обстріл українська сторона СЦКК передала спостерігачам ОБСЄ.