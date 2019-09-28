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На Донбасі під час обстрілу військовий дістав смертельне поранення

Новини » Надзвичайні події    28.09.2019 - 07:28
На Донбасі під час обстрілу військовий дістав смертельне поранення
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики посилили обстріли - зафіксовано 24 порушення режиму тиші

На Донбасі минулої доби, 27 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав смертельне поранення. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що обставини з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку Збройних сил України.

Загалом зафіксовано, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. Застосовувалися заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм та 82 мм. Також обстріли велися із озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зафіксовано три обстріли поблизу Водяного, по два поблизу Богданівки та Павлополя, а також поодному біля Пищевика, Мар’їнки, Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького.

Тричі противник обстрілював українські позиції неподалік Луганського. Поблизу Південного вогонь вівся із протитанкового ракетного комплексу. Зафіксовано обстріли також неподалік Травневого, Новозванівки, Новотошківського.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, - зазначили в ООС.

Два обстріли зафіксовано неподалік Мар’їнки, по одному - поблизу Лебединського, Водяного, Павлополя, Новолуганського.

Нагадаємо, українська розвідка з'ясувала, що Росія постачає збройним формуванням окупованого Донбасу пошкоджені боєприпаси. Окремі партії артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією, що становить небезпеку їх детонації під час зберігання.

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