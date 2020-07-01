МВС погрожує штрафами за спробу приховати автономери від камер

Водіям загрожують штрафи за спробу приховати автомобільні номери від камер автоматичної фіксації порушень на дорогах. При цьому спроби приховати номер з допомогою плівки залишаються неефективними.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, система все одно фіксує номери, на які наклеєно плівку.

"Якщо на окрему літеру - така буква просто виходить менш яскравою, але тим не менш камера працює як людське око... В той же час я попереджаю окремих лихачів. Якщо ви будете закривати номери, щоб система не могла їх розпізнати... в такому випадку будете підлягати відповідальності за іншою статтею за спеціальне псування номерного знака", - додав Геращенко.

Нагадаємо, раніше Геращенко заявляв, що в Україні хочуть в шість разів збільшити штрафи за перевищення швидкості - до 3 400 гривень.

Відзначимо, з 1 липня в Україні штраф за п'яне водіння істотно зросте: порушникам доведеться викласти за перше порушення закону вже від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням прав на термін до 3 років.