МВС хоче, щоб патрульні на місці могли перевіряти водіїв на наркотики

МВС пропонує на місці перевіряти водіїв на наявність наркотиків. У цьому має допомогти місцева влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" .

"У нас є драгери для перевірки стану алкогольного сп'яніння, але немає можливості на місці перевірити стан наркотичного сп'яніння. Хоча в Європі є експрес-тести, швидко і точно показують наявність або відсутність наркотичних речовин в організмі людини. Я думаю, що на це ми можемо вплинути спільно з місцевою владою", - заявив Монастирський.

На його думку, це має зменшити перебування таких людей за кермом.

"Я думаю, що це можливо вирішити в найближчі місяці", - додав міністр.

Нагадаємо, ввечері 11 листопада в Харкові на пішохідному переході автомобіль збив двох підлітків. Один з них потрапив прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився і проїхав ще кілька метрів.

Зазначимо, правоохоронці підозрюють, що водій автомобіля був під дією наркотиків або психотропів.

Як повідомляло РБК-Україна, водієві повідомили підозру за ч. 2 ст. 286-1 КК України.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості і експерти обговорюють, що сьогодні загрожує Міхеїлу Саакашвілі, що відбувається на кордоні Білорусі та Євросоюзу та чому завод "Більшовик" продали задешево та із судовими справами.

У студії - Вахтанг Кікабідзе, Денис Монастирський, Олександр Данилюк, Христо Грозєв та інші.

"Свобода слова Савіка Шустера" 12 листопада

Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".



А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.



А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.



Також у ефірі озвучили результати опитування Liberty Report, яке показало, що українська молодь готова воювати.



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