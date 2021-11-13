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МВС хоче, щоб патрульні на місці могли перевіряти водіїв на наркотики

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Київ, Субота 13 листопада 2021 00:20
МВС хоче, щоб патрульні на місці могли перевіряти водіїв на наркотики Фото: у МВС запропонували на місці перевіряти на наявність наркотиків учасників ДТП (t. me. police_kh_region)
Автор: Артур Родивилов

МВС пропонує на місці перевіряти водіїв на наявність наркотиків. У цьому має допомогти місцева влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"У нас є драгери для перевірки стану алкогольного сп'яніння, але немає можливості на місці перевірити стан наркотичного сп'яніння. Хоча в Європі є експрес-тести, швидко і точно показують наявність або відсутність наркотичних речовин в організмі людини. Я думаю, що на це ми можемо вплинути спільно з місцевою владою", - заявив Монастирський.

На його думку, це має зменшити перебування таких людей за кермом.

"Я думаю, що це можливо вирішити в найближчі місяці", - додав міністр.

Нагадаємо, ввечері 11 листопада в Харкові на пішохідному переході автомобіль збив двох підлітків. Один з них потрапив прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився і проїхав ще кілька метрів.

Зазначимо, правоохоронці підозрюють, що водій автомобіля був під дією наркотиків або психотропів.

Як повідомляло РБК-Україна, водієві повідомили підозру за ч. 2 ст. 286-1 КК України.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості і експерти обговорюють, що сьогодні загрожує Міхеїлу Саакашвілі, що відбувається на кордоні Білорусі та Євросоюзу та чому завод "Більшовик" продали задешево та із судовими справами.

У студії - Вахтанг Кікабідзе, Денис Монастирський, Олександр Данилюк, Христо Грозєв та інші.

"Свобода слова Савіка Шустера" 12 листопада

Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".


А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.


А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.


Також у ефірі озвучили результати опитування Liberty Report, яке показало, що українська молодь готова воювати.


Дивіться також, коли закінчиться війна, якою має бути українська армія і з ким треба домовлятися у рубриці "Вони відповідають".

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