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Затриманим за вбивство сина Соболєва оголосили підозри

Новини » Надзвичайні події     03.12.2019 - 11:16
Затриманим за вбивство сина Соболєва оголосили підозри
Фото: місце стріляними (kiev.informator.ua)

Підозрюваним загрожує до 15 позбавлення волі або довічне ув’язнення

Затриманим за вбивство сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва оголошено про підозру. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, вчора підозрюваних затримали. Після цього начальник головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заявив, що справу про вбивство сина депутата можуть перекваліфікувати.

Також Крищенко повідомив, що поліція знайшла зброю, з якої було здійснено замах на В'ячеслава Соболєва.

РБК-Україна писало, що замах стався 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської. Невідомі розстріляли автомобіль Range Rover, в якому знаходився Соболєв з сім'єю. В результаті стрілянини загинув син депутата.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Соболєва викрили у фінансуванні тероризму. Зокрема, торговельна мережа "Обжора" платила податки в "ДНР".

Справу про вбивство сина депутата Соболєва можуть перекваліфікувати Поліція Києва затримала підозрюваних у вбивстві сина депутата
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