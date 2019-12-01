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У центрі Києва під час обстрілу автомобіля вбили дитину

Новини » Надзвичайні події     01.12.2019 - 18:05
У центрі Києва під час обстрілу автомобіля вбили дитину
Фото: стрілянина в центрі Києва (kiev.informator.ua)

Стрілянина сталася на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської

У центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в неділю, 1 грудня, невідомі відкрили вогонь по автомобілю Range Rover. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Повідомляється, що на момент того, що сталося в машині перебувала дитина. Від отриманих травм вона померла.

О 17:30 на місці вже працювали правоохоронці. У місті ввели оперативний план "Сирена" по пошуку автомобіля, на якому зникли зловмисники. Попередньо, це автомобіль Lexus.

Повідомляється, що з боку водія на передньому боковому склі Range Rover видно наслідки пострілу. Постраждав також і водій позашляховика. На його тілі було видно краплі крові.

Нагадаємо, раніше в Деснянському районі Києва чоловік під час конфлікту вистрілив з травматичного зброї в працівника фінансової установи. Встановлено, що представники фінансової установи прийшли за місцем проживання киянина з метою перевірки майна, яке стало власністю банку після невиплати кредиту.

Господар будинку, побачивши "незваних" гостей, дістав травматичний пістолет для відстрілу гумовими кулями і зробив два постріли. Одна з них потрапила одному з чоловіків в ногу. Постраждалого госпіталізували.

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