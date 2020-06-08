У МВС планують відправляти порушників ПДР на перенавчання

Камери автофиксации за більш ніж тиждень роботи зафіксували 200 тисяч порушення на дорогах. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ планує відправляти порушників правил дорожнього руху на перенавчання.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі каналу "Україна 24", передає РБК-Україна.

За його словами, ініціатива відомства буде містити перескладання іспитів з ПДР і водіння для водіїв-порушників.

"На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо водій порушував правила кілька разів - ввести таку ініціативу, щоб людину відправляти на перенавчання, щоб він міг підтвердити, може, вміє він керувати транспортним засобом, знає правила дорожнього руху", - заявив Мартиненко.

При цьому він зазначив, що поки це тільки ідея, але при певних умовах вона може бути втілена в життя.

"Ми зараз це поки тільки розглядаємо, але якщо у нас не буде зменшуватися кількість порушників через відеофіксацію, то ми перейдемо до практичного застосування цього", - додав радник.

Нагадаємо, за перші п'ять днів роботи камери автофіксацій порушень ПДР виявили 200 тисяч фактів перевищення швидкості.

Крім того, 1 червня в Києві запрацювала система автофіксацій порушень правил дорожнього руху.