RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У МВС пояснили, як Путін може використовувати Придністров'я проти України

Фото: перший заступник голови МВС Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

Придністров'я може використовуватися Росією як плацдарм для здійснення удару по Україні або дестабілізації ситуації всередині країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови МВС Євген Єнін.

"Звичайно, подібна підготовка не проходить повз наших розвідок і ми також відповідно реагуємо для стримування і протидії виникненню будь - яких ймовірних провокацій або ударів", - заявив він.

Єнін підкреслив, що необхідно виходити з гіршого можливого сценарію, і не переоцінювати ті чи інші ризики і загрози.

"Я мав можливість спостерігати військовий потенціал невизнаного Придністров'я років 12-15 тому, коли працював у Посольстві України в Молдові, і ще тоді він був не на достатньо належному рівні. Вважати, що зараз він пережив процеси якісного відновлення або поліпшення, було б помилково", - заявив він.

Перший заступник голови МВС підкреслив, що російські спецслужби використовують території Придністров'я для активної підривної роботи проти України.

"І на це не потрібно закривати очі і сьогодні", - додав він.

Раніше стало відомо, що в Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити військовий аеродром і техніку в Тирасполі.

Крім того, російські військові повідомили про новий-жовтий рівень небезпеки в Придністров'ї. До цього в регіоні був оголошений червоний рівень небезпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПриднестровьеВійна Росії проти УкраїниЕнин