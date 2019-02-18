ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС полегшило передачу автомобільних номерів

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 14:42
МВС полегшило передачу автомобільних номерів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відпер передачу можна здійснити у всіх обласних центрах

Міністерство внутрішніх справ України полегшило процедуру перезакріплення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністерства у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, власник ІНЗ може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його власникові іншого транспортного засобу, подавши до будь-якого територіального сервісного центру МВС пакет необхідних документів. 

МВС полегшило передачу автомобільних номерів

Раніше перезакріплення здійснювалося на підставі довідки, яку можна було отримати виключно в Головному сервісному центрі МВС.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2018 в центрі Києва відкрили новий сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України, де можна від 30 хвилин до 2 годин з вівторка по суботу зареєструвати автомобіль, змінити необхідні дані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу або ж замінити посвідчення водія. 

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2018 році сервісні центри МВС входять до трійки найбільш корумпованих структур. У сфері отримання різних дозволів у сервісних центрах МВС досвід корупції мають 54,3% респондентів.

МВС рекомендують розробити Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності Арбітр виборів: як Арсен Аваков може вплинути на хід президентської кампанії
Новини України Міністерство внутрішніх справ Українисервисавтомобили
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся