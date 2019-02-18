МВС полегшило передачу автомобільних номерів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відпер передачу можна здійснити у всіх обласних центрах

Міністерство внутрішніх справ України полегшило процедуру перезакріплення індивідуальних номерних знаків транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністерства у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, власник ІНЗ може перезакріпити його за іншим належним йому транспортним засобом або передати його власникові іншого транспортного засобу, подавши до будь-якого територіального сервісного центру МВС пакет необхідних документів.

Раніше перезакріплення здійснювалося на підставі довідки, яку можна було отримати виключно в Головному сервісному центрі МВС.

Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2018 в центрі Києва відкрили новий сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України, де можна від 30 хвилин до 2 годин з вівторка по суботу зареєструвати автомобіль, змінити необхідні дані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу або ж замінити посвідчення водія.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2018 році сервісні центри МВС входять до трійки найбільш корумпованих структур. У сфері отримання різних дозволів у сервісних центрах МВС досвід корупції мають 54,3% респондентів.