ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МВД обіцяють цілодобовий контроль за діями поліцейських

Новини » Політика     04.06.2020 - 16:06
У МВД обіцяють цілодобовий контроль за діями поліцейських
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Систему контролю Сustody Records вже випробовують у Кіровоградській області

В усіх підрозділах поліції працюватиме система цілодобового контролю за діями посадових осіб. Затримання, подання скарг та інші дії у відділках поліції реєструватимуть онлайн.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

За словами глави МВС Арсена Авакова, система контролю за діями правоохоронців називається Сustody Records.

"Механізм - онлайн реєстрація затриманих осіб в усіх підрозділах поліції, починаючи з фактичного затримання особи, подання скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб в режимі 24/7", - розповів Аваков.

Систему наразі випробовують у якості пілоту в Кіровоградської області. У рамках проекту переоблаштують 10 відділів і відділень поліції регіону.

Для того, щоб Сustody Records запрацювала по всій Україні, потрібно мінімум 20 млн євро, зазначив Аваков.

"Міністерство внутрішніх справ вживає усіх заходів щодо очищення лав поліції й суворо карає винних, і водночас системно втілює сучасні європейські стандарти правоохоронної діяльності й новітні технології для контролю та моніторингу", - додав міністр.

Завтра Аваков має доповісти про стан розслідування резонансних подій, які відбулися в Україні за останні тижні, зокрема - щодо допитів та зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції.

Нагадаємо, 24 травня кілька поліцейських катували і ґвалтували місцеву жительку прямо у відділенні поліції.

Копів-злочинців заарештували, увесь штат відділення в Кагарлику розформували.

Зазначимо, що підозру у вчиненні злочину можуть також оголосити керівнику відділення.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниконтрольАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся