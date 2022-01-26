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МВС назвало фейком смерть учасника акції SaveФОП під Радою. Опубліковано відео

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Київ, Середа 26 січня 2022 12:58
МВС назвало фейком смерть учасника акції SaveФОП під Радою. Опубліковано відео Фото: МВС назвало фейком смерть учасника акції SaveФОП під Радою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У соціальних мережах та ЗМІ була розповсюджена інформація про смерть учасника акції SaveФОП під Верховною радою. Міністерство внутрішніх справ України назвало це фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МВС.

Була інформація, що під час сутичок біля Верховної ради нібито загинув один з учасників акції.

У МВС заявили, що чоловік втратив свідомість і представники поліції та Національної гвардії надали йому першу медичну допомогу.

"Після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції. Ці факти підтверджено матеріалами з камер відеоспостереження. Тож, інформація щодо смерті протестувальника не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора була акція протесту під Верховною радою, в ході якої була спроба штурму парламенту.

Пізніше стало відомо, що постраждали понад 20 осіб, у тому числі поліцейські. За даними фактами порушено кримінальні справи.

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