МВД назвало фейком смерть участника акции SaveФОП под Радой. Опубликовано видео

В социальных сетях и СМИ была распространена информация о смерти участника акции SaveФОП под Верховной радой. Министерство внутренних дел Украины назвало это фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу МВД .

Была информация, что во время столкновений возле Верховной рады якобы погиб один из участников акции.

В МВД заявили, что мужчина потерял сознание и представители полиции и Национальной гвардии оказали ему первую медицинскую помощь.

"После чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции. Эти факты подтверждены материалами с камер видеонаблюдения. Так, информация о смерти протестующего не соответствует действительности", - говорится в сообщении.