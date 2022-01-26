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МВД назвало фейком смерть участника акции SaveФОП под Радой. Опубликовано видео

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Киев, Среда 26 января 2022 12:58
МВД назвало фейком смерть участника акции SaveФОП под Радой. Опубликовано видео Фото: МВД назвало фейком смерть участника акции SaveФОП под Радой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В социальных сетях и СМИ была распространена информация о смерти участника акции SaveФОП под Верховной радой. Министерство внутренних дел Украины назвало это фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.

Была информация, что во время столкновений возле Верховной рады якобы погиб один из участников акции.

В МВД заявили, что мужчина потерял сознание и представители полиции и Национальной гвардии оказали ему первую медицинскую помощь.

"После чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции. Эти факты подтверждены материалами с камер видеонаблюдения. Так, информация о смерти протестующего не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера была акция протеста под Верховной радой, в ходе которой была попытка штурма парламента.

Позже стало известно, что пострадали более 20 человек, в том числе полицейские. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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Министерство внутренних дел Украины ФОП
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