МВС ініціює посилення покарання за наїзд на пішоходів

Міністерство внутрішніх справ найближчим часом внесе до Верховної ради законопроекти про посилення відповідальності водіїв за наїзди на людей, які призводять до травм або загибелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, законопроектами пропонується підвищити розмір штрафів за деякі правопорушення з високим ступенем громадської небезпеки.

"Пропонуємо збільшити розміри штрафів за ряд адміністративних правопорушень: за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 3400 грн (зараз 510 грн); за залишення місця ДТП - 3400 грн (зараз-255 грн) і передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців за водіння особою, яка не має на це права - 10200 грн (зараз 510 грн)", - повідомив Геращенко

Також в МВС планують знизити поріг перевищення швидкості, з якого настає адміністративна відповідальність, з 20 до 10 км, а також не відносити до кримінальних проступків водіння в стані сп'яніння. У разі, якщо під час наїзду на людину, водій знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, відповідальність буде ще більше.

Крім цього Геращенко зазначив, що в першому кварталі 2020 року планується запуск системи автоматичної фото-і відеофіксації перевищення швидкості.

Раніше РБК-Україна писало, що комітет ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект №8586 про посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за заподіяння шкоди здоров'ю потерпілого.

Також повідомлялося, що Рада підтримала в першому читанні проект закону про підвищенні штрафів за ігнорування ременів безпеки і мотошоломів.