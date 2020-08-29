МВС Білорусі заявило про затримання ще 32 протестувальників

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили про затримання 32 людей, які брали участь у протестах проти чинної влади 28 серпня. За даними відомства, протестні акції цього разу виявились небагатолюдними.

Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі.

Як повідомляється, найактивніші акції протесту виявилися у Мінську. Зокрема, учасники збиралися дрібними групами з різними плакатами і атрибутикою. Також там додають, що біля Національного академічного театру ім. Купали знаходилося близько 200 чоловік, на площі Незалежності зібралося не більше 90 громадян.

У відомстві зазначають, що правоохоронці вжили необхідних заходів для "підтримки порядку і забезпечення безпеки".

Зазначимо, у Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту незгодних з підсумками виборів президента, на яких переможцем був оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко. Він займає цю посаду з 1994 року.

Нагадаємо, у Білорусі в ніч на 29 серпня заблокували ще два новинних ресурси "Наша Нива" і Naviny.by.

Також РБК-Україна писало, що по всій Білорусі спостерігаються проблеми з інтернетом: збій роботи відбувається у різних провайдерів.

Крім того, Російська Федерація визнала вибори в Білорусі легітимними, а Олександра Лукашенка - переможцем.