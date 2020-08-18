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МВС Білорусі заявило про смерть ще одного протестувальника

Мінськ, Вівторок 18 серпня 2020 15:33
МВС Білорусі заявило про смерть ще одного протестувальника
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

На Партизанському проспекті загинув хлопець

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Білорусі заявило про ще одну смерть під час протестів. На Партизанському проспекті загинув 19-річний хлопець.

Про це повідомила прес-секретар міліцейського відомства Ольга Чемоданова, передає "Радіо Свобода".

Це сталося о 03:20 16 серпня. На хлопця, який знаходився на проїжджій частині, наїхав автомобіль "Рено". Від отриманих травм в результаті ДТП людина померла.

МВС стверджує, що хлопець був учасником масових заходів, що проходять в Мінську в останні дні.

Нагадаємо, за даними правозахисників, на протестах в Білорусі з 9 серпня загинули не менше п'яти осіб, ще семеро людей перебували в критичному стані в реанімації.

Зазначимо, що в ООН заявили, що кількість жертв протестів у Білорусі може бути зростати.

Раніше повідомлялося, що ЄС може ввести санкції проти Білорусі до кінця серпня.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими і закликав припинити насильство.

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