МВД Беларуси заявило о смерти еще одного протестующего

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

На Партизанском проспекте погиб парень

Министерство внутренних дел (МВД) Беларуси заявило о еще одной смерти во время протестов. На Партизанском проспекте погиб 19-летний парень.

Об этом сообщила пресс-секретарь милицейского ведомства Ольга Чемоданова, передает "Радио Свобода".

Это произошло в 03:20 16 августа. На парня, который находился на проезжей части, наехал автомобиль "Рено". От полученных травм в результате ДТП молодой человек умер.

МВД утверждает, что парень являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни.

Напомним, по данным правозащитников, на протестах в Беларуси с 9 августа погибли не менее пяти человек, еще семь человек находились в критическом состоянии в реанимации.

Отметим, что в ООН заявили, что количество жертв протестов в Беларуси может быть больше.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести санкции против Беларуси до конца августа.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео назвал выборы в Беларуси несправедливыми и призвал прекратить насилие.