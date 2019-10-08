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У МВС анонсували зміну системи штрафів за перевищення швидкості

Новини » Суспільство    08.10.2019 - 15:32
У МВС анонсували зміну системи штрафів за перевищення швидкості
Ілюстративне фото (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Міністерство планує низку відповідних законодавчих ініціатив у 2020 році

Глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсував зміну системи штрафів за перевищення швидкості у 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Зокрема, за словами міністра, відомство планує розробити низку законодавчих ініціатив.

"Арсен Аваков наголосив, що на наступний рік МВС планує низку законодавчих ініціатив, які мають на меті підвищити рівень безпеки дорожнього руху, змінити систему штрафів за перевищення швидкості руху та знизити поріг перевищення руху", - сказано у повідомленні.

Крім того, Аваков зазначив, що МВС ініціює низку змін міграційного законодавства.

Нагадаємо, з 1 жовтня по 1 травня у денний час на всіх транспортних засобах, які пересуваються за містом, повинні бути включені денні ходові вогні або ближнє світло фар. За порушення цієї вимоги громадян будуть штрафувати.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні водіїв знову почали штрафувати за перевищення швидкості з жовтня 2018 року.

За розрахунками Міністерства внутрішніх справ, для запуску системи автоматичної фіксації порушень ПДР потрібно 1776 камер. Аваков раніше припускав, що таку систему зможуть запустити до кінця 2019 року.

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