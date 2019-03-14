Муженко назвав кількість добровольців в українській армії

Фото: Віктор Муженко (УНІАН)

З 2014 року майже 170 тис. добровольців уклали контракти з ЗСУ

У період з 2014 по 2018 роки в Україні майже 170 тис. добровольців уклали контракти з армією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Генштабу Віктора Муженка.

Муженко зазначив, що в ході мобілізації для выдбиття російської агресії в 2014 році понад 40 тис. українців добровільно виявили бажання служити у Збройних Силах України.

"В період з 2014 по 2018 роки майже 170 000 чоловік добровільно уклали контракти зі Збройними силами. Люди, які завжди готові захищати Україну від російської агресії, є найважливішою гарантією захисту її незалежності", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Генштабі заявили про перехід Збройних сил на українські ракети і боєприпаси.

Відзначимо, минулого тижня президент Петро Порошенко анонсував створення спільного українсько-турецького підприємства. Передбачається, що новий оборонний завод буде виробляти в Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки. Він також анонсував випробування ударного безпілотного комплексу "Байрактар", які Україна закупила у Туреччині.