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Муженко назвав кількість добровольців в українській армії

Новини » Суспільство    14.03.2019 - 10:22
Муженко назвав кількість добровольців в українській армії
Фото: Віктор Муженко (УНІАН)

З 2014 року майже 170 тис. добровольців уклали контракти з ЗСУ

У період з 2014 по 2018 роки в Україні майже 170 тис. добровольців уклали контракти з армією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Генштабу Віктора Муженка.

Муженко зазначив, що в ході мобілізації для выдбиття російської агресії в 2014 році понад 40 тис. українців добровільно виявили бажання служити у Збройних Силах України.

"В період з 2014 по 2018 роки майже 170 000 чоловік добровільно уклали контракти зі Збройними силами. Люди, які завжди готові захищати Україну від російської агресії, є найважливішою гарантією захисту її незалежності", - додав він.

Муженко назвав кількість добровольців в українській армії

 

Нагадаємо, раніше в Генштабі заявили про перехід Збройних сил на українські ракети і боєприпаси.

Відзначимо, минулого тижня президент Петро Порошенко анонсував створення спільного українсько-турецького підприємства. Передбачається, що новий оборонний завод буде виробляти в Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки. Він також анонсував випробування ударного безпілотного комплексу "Байрактар", які Україна закупила у Туреччині.

 

Задіяні в ООС військові частини озброєні майже на 100%, - Генштаб
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