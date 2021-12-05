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Чоловіки на снігоходах заблукали в Карпатах: двох знайшли, третього ще шукають

Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області продовжується операція з пошуку одного з чоловіків, які вчора заблукали під час поїздки на снігоходах в Карпати. Двох заблукалих вже вдалося знайти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Близько 13:10 сьогодні двоє заблукалих чоловіків вийшли на зв'язок з рятувальниками та розповіли, що перебувають на території турбази в Ужгородському районі. Однак місцезнаходження третього чоловіка наразі невідоме.

Пошуки третього заблукалого, як пояснюють рятувальники, ускладнює сильний туман. Пошукова операція ведеться в районі полонини Руна. До пошуків залучені 20 рятувальників, а також 6 волонтерів.

Нагадаємо, рятувальники закликали утриматися від походів в гори через погіршення погоди.

Крім того, РБК-Україна розповідало, що в Австрії група лижників потрапила під лавину. В результаті інциденту декілька лижників загинули.

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КарпатыДСНСЗакарпатська область