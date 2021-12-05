ru ua
Нд, 05 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Австрії лавина накрила групу лижників. Є загиблі та постраждалі

Новость на русском →
Австрія, Неділя 05 грудня 2021 15:50
В Австрії лавина накрила групу лижників. Є загиблі та постраждалі Фото: в Австрії під лавиною загинули лижники (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

В горах центральної Австрії снігова лавина накрила групу лижників. Під снігом опинилися 8 людей, декілька з них - загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Лижники потрапили під снігову лавину шириною близько 200 метрів, коли підіймалися на схил в районі Твенг у провінції Зальцбург. Лавина поглинула трьох лижників, а двоє вибралися з-під снігу самі.

Двох лижників рятувальникам вдалося знайти за допомогою пошукових пристроїв, однак один з них вже був мертвий, а інший помер у лікарні Клагефурта. Третю жертву знайшли приблизно через чотири години після інциденту, оскільки він не мав при собі пошукового пристрою.

Всі жертви - австрійці. Двом загиблих було 19 років, а третьому було 24.

Постраждалих лижників доставили до лікарні.

Нагадаємо, у Карпатах рятувальники шукають туристів, які загубилися під час поїздки на снігоходах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія
NEWS
"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП
"Північному потоку-2" кінець, якщо Путін зважиться на вторгнення до України, - лідер ЄНП
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього