В Австрії лавина накрила групу лижників. Є загиблі та постраждалі
В горах центральної Австрії снігова лавина накрила групу лижників. Під снігом опинилися 8 людей, декілька з них - загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Лижники потрапили під снігову лавину шириною близько 200 метрів, коли підіймалися на схил в районі Твенг у провінції Зальцбург. Лавина поглинула трьох лижників, а двоє вибралися з-під снігу самі.
Двох лижників рятувальникам вдалося знайти за допомогою пошукових пристроїв, однак один з них вже був мертвий, а інший помер у лікарні Клагефурта. Третю жертву знайшли приблизно через чотири години після інциденту, оскільки він не мав при собі пошукового пристрою.
Всі жертви - австрійці. Двом загиблих було 19 років, а третьому було 24.
Постраждалих лижників доставили до лікарні.
Нагадаємо, у Карпатах рятувальники шукають туристів, які загубилися під час поїздки на снігоходах.