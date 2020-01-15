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Чоловік підпалив себе під будівлею Європарламенту

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 12:03
Чоловік підпалив себе під будівлею Європарламенту
Фото: прапор ЄС (twitter.com-Europarl)

Чоловіка врятували люди, які швидко відреагували і загасили вогонь

Чоловік вчинив спробу самоспалення біля будівлі Європейського парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Tellerreport.

Він підпалив себе під час демонстрації, на якій вихідці з Гвінеї слухали промову. Чоловік облив себе бензином та підпалив. Його врятували люди, які швидко відреагували і загасили вогонь.

Співробітники національної поліції, що охороняють будівлю парламенту, швидко втрутились і застосували вогнегасник.

Чоловік албанського походження отримав серйозні опіки обличчя і рук. З’ясувалося, що незадовго до інциденту чоловіку відмовили в отриманні притулку у Франції і він мав покинути країну.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон підписав закон по боротьбі з хулигаством, який дасть можливість посилити контроль над проведенням акцій протестів в країні.

Раніше повідомлялось, що французькі профспілки в ході акцій протесту заблокували кілька нафтопереробних заводів, щоб створити штучний дефіцит пального на автозаправних станціях.

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