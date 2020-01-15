ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мужчина поджег себя под зданием Европарламента

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 12:03
Мужчина поджег себя под зданием Европарламента
Фото: флаг ЕС (twitter.com-Europarl)

Мужчину спасли люди, которые быстро отреагировали и потушили огонь

Мужчина совершил попытку самосожжения возле здания Европейского парламента. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Tellerreport.

Он поджег себя во время демонстрации, на которой выходцы из Гвинеи слушали речь. Мужчина облил себя бензином и поджег. Его спасли люди, которые быстро отреагировали и потушили огонь.

Сотрудники национальной полиции, охраняющие здание парламента, быстро вмешались и применили огнетушитель.

Мужчина албанского происхождения получил серьезные ожоги лица и рук. Выяснилось, что незадолго до инцидента мужчине отказали в получении убежища во Франции и он должен покинуть страну.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон по борьбе с хулигаством, который даст возможность усилить контроль над проведением акций протестов в стране.

Ранее сообщалось, что французские профсоюзы в ходе акций протеста заблокировали несколько нефтеперерабатывающих заводов, чтобы создать искусственный дефицит топлива на автозаправочных станциях.

Агрессия России против Украины представляет угрозу для континента, - Европарламент В Европарламенте отреагировали на дело ГБР против Порошенко
Новости Украины Европарламентсамосожжение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь