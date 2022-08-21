Чоловіків відправили на фронт. В окупованому Довжанську вугілля добувають жінки

В окупованому Довжанську Луганської області на шахті вугілля добувають жінки, оскільки чоловіків Росія мобілізувала на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
За його словами, з шахти "Довжанська-Капітальна" на фронт забрали 430 працівників. На вакантні місця взяли жінок, яких залучають до надважких робіт.
"Уявіть, якщо з головного підприємства 60-тисячного міста забрали 430 людей, у багатьох з яких була броня, яка зараз ситуація з чоловіками у самому Довжанську", - зазначив Гайдай.
Він додав, що згідно з приписами охорони праці жінки не можуть виконувати роботи на вугільних шахтах. При цьому очільник ОВА показав відео з пропагандистських ЗМІ, в якому пишаються цим фактом.
Нагадаємо, за словами глави Луганської ОВА, окупанти на захоплених територіях Донбасу дають по 60 тисяч рублів за інформацію про чоловіків.
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