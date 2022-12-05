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Музеи Крыма могут готовить к вывозу экспонатов

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Крым, Понедельник 05 декабря 2022 02:27
Музеи Крыма могут готовить к вывозу экспонатов Фото: россияне готовятся к вероятному отступлению из Крыма (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Крыму возможно готовят музеи к вывозу экспонатов, в случае дальнейших побед ВСУ на южном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Крымского института стратегических исследований.

В центре отметили, что в часть крымских музеев доставлен упаковочный материал, который могут использовать в случае "эвакуации".

"По инсайдерской информации, "эвакуацию" могут начать в случае ухода войск захватчика на Перекоп. По мнению экспертов Крымского института стратегических исследований, вероятно, так называемая "эвакуация", может начаться раньше, с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра", - отмечают аналитики.

Напомним, что во время отступления из Херсона россияне делали то же самое, вывозя культурные ценности.

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