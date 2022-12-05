Музеи Крыма могут готовить к вывозу экспонатов

В Крыму возможно готовят музеи к вывозу экспонатов, в случае дальнейших побед ВСУ на южном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Крымского института стратегических исследований.

В центре отметили, что в часть крымских музеев доставлен упаковочный материал, который могут использовать в случае "эвакуации".

"По инсайдерской информации, "эвакуацию" могут начать в случае ухода войск захватчика на Перекоп. По мнению экспертов Крымского института стратегических исследований, вероятно, так называемая "эвакуация", может начаться раньше, с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра", - отмечают аналитики.