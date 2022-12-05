Музеи Крыма могут готовить к вывозу экспонатов
В Крыму возможно готовят музеи к вывозу экспонатов, в случае дальнейших побед ВСУ на южном фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Крымского института стратегических исследований.
В центре отметили, что в часть крымских музеев доставлен упаковочный материал, который могут использовать в случае "эвакуации".
"По инсайдерской информации, "эвакуацию" могут начать в случае ухода войск захватчика на Перекоп. По мнению экспертов Крымского института стратегических исследований, вероятно, так называемая "эвакуация", может начаться раньше, с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра", - отмечают аналитики.
Напомним, что во время отступления из Херсона россияне делали то же самое, вывозя культурные ценности.
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