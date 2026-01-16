Музей Махно разрушен обстрелами РФ, а не "ограблен" украинцами, - ЦПД
Российская пропаганда распространяет выдумки о якобы "ограблении" и уничтожении музея Нестора Махно в Гуляйполе украинскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в Telegram.
В Центре объясняют: Гуляйполе находилось под постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами со стороны РФ с начала полномасштабного вторжения. Здание музея, в том числе экспозиции, посвященные Нестору Махно, неоднократно подвергались повреждениям. Именно российские снаряды методично разрушали культурный объект.
Поэтому в августе 2024 года местные эвакуировали музейные экспонаты, чтобы спасти их от уничтожения.
Причем, отмечают в ЦПД, информация об этом была обнародована на официальных ресурсах общины - никакого "тайного вывоза" или "ограбления" не было. А уже в конце августа 2024 года после очередного российского обстрела музей полностью сгорел.
"Утверждение россиян о том, что ВСУ якобы "вывезли ценности, а затем разрушили музей", - циничная выдумка. С начала полномасштабной войны Россия систематически уничтожает культурное наследие Украины, а параллельно запускает поток лжи, пытаясь снять с себя ответственность за разрушения", - отмечают аналитики ЦПД.
Фейки роспропаганды
Напомним, ранее роспропаганда распространяла фейк о принудительном возвращении украинцев из ЕС.
В ЦПД рассказывали, что в соцсетях распространяется видео, замаскированное под материал западного издания, в котором утверждается, что Польша, Германия и Франция якобы "обязались в течение двух месяцев вернуть в Украину более 40 тысяч человек призывного возраста для прохождения военной службы".
Для правдоподобности в ролике использованы реальные кадры со встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января, на которые наложен вымышленный текст.
Также в сети распространялось сообщение со ссылкой на "Центрэнерго" о том, что якобы из-за массированного удара по ТЭС вся генерация электроэнергии была остановлена.
Как отметили в ЦПД СНБО, на самом деле эта информация не соответствует действительности. Сообщение, которое распространяется в сети, датировано еще 8 ноября 2025 года.