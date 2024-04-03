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Институт нацпамяти признал Булгакова символом пропаганды российского империализма

Фото: мемориальная табличка Булгакову в Киеве (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

По мнению экспертов из Украинского института национальной памяти, писатель Михаил Булгаков является символом российской имперской политики, а пребывание в публичном пространстве памятников в его честь - пропагандой имперской политики РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертное заключение Украинского института национальной памяти.

В институте отметили, что хотя Булгаков родился и долгое время жил в Украине, его семья была выходцами из Орловской губернии, все его произведения написаны на русском языке, а по мировоззрению он был имперцем и украинофобом. 

В заключении УИНП говорится о том, что среди всех писателей того времени Булгаков "стоит ближе всего к нынешним идеологам путинизма и кремлевского оправдания этноцида в Украине". Эксперты утверждают, что даже несмотря на "легкую критику советской власти" писатель симпатизировал большевикам - в частности, "воспевал захват красными Киева и уничтожение борцов за Украину - "мерзких петлюровцев".

В произведениях писателя нет ни одного положительного персонажа-украинца, говорят в Украинском институте нацпамяти. Зато он пародирует или насмешливо искажает украинский язык, смеется над украинской автокефальной церковью и отрицает само существование украинской нации. Например, в "Белой гвардии" одним из прототипов является владелец дома на Андреевском спуске Василий Листовничий, где жила семья писателя. В романе Булгаков изображает его жадным трусом и приспособленцем.

Дерусификация в Украине

В столице и других городах Украины остается еще немало советских памятников, поэтому работы по дерусификации еще много.

Недавно эксперты Украинского института национальной памяти инициировали демонтаж "Арки Свободы украинского народа" в Киеве, которая ранее называлась "Арка дружбы народов".

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Дмитрий Булгаков