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"Должны защитить Одессу": Зеленский обсудил с Сунаком усиление ПВО

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина нуждается в срочном усилении системы ПВО для защиты исторического наследия в Одессе, охраняемой ЮНЕСКО, а также продолжения Черноморской зерновой инициативы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы должны защитить Одессу", - подчеркнул президент.

Он проинформировал собеседника о ежедневных ударах России по Одессе, попытках разрушить исторический центр города и портовую инфраструктуру.

Также Зеленский и Сунак обсудили дальнейшее сотрудничество. Президент Украины рассказал о ходе наступательных операций сил обороны и передал информацию об актуальных оборонных потребностях Украины.

Собеседники отметили принятие "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины и присоединении к ней других стран. Стороны скоординировали предстоящие шаги по ее наполнению конкретными гарантиями безопасности для нашей страны на двусторонней основе, сообщили в пресс-службе.

Удары по Одессе

После выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, наносятся ракетные удары по Одессе и области.

В частности, в ночь на 23 июля россияне нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. В результате атаки частично разрушено здание храма и крыша. Российская ракета попала в центральный алтарь.

Глава Одесской ОВ Олег Кипер сообщил, что в Одессе повреждены 57 памятников архитектуры.

Кроме того, российские войска в ночь на 24 июля атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится вблизи границы с Румынией.

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Владимир ЗеленскийОдесса