Мураєв знімає свою кандидатуру з президентських виборів

Мураєв заявив, що знімає кандидатуру на користь Вілкула

Кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявил об отказе баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мураев сказал, что снимает свою кандидатуру в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

"Я снимаю свою кандидатуру ... в пользу Александра Вилкула", - заявил Мураев.

Отмечается, что 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.

Напомним, Мураев был зарегистрирован кандидатом на выборы президента Украины 15 января 2019.

РБК-Украина писало, что результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в период с 19 по 28 февраля 2019 года, свидетельствуют, что Мураев мог войти в десятку кандидатов, которых поддержали бы на выборах. Мураев мог бы набрать 2,5% голосов.