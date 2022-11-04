"Мур украинского мужества". ВСУ объяснили, почему РФ стремится захватить Бахмут и Соледар

"Военно-политическое руководство врага поставило такую задачу, поскольку общий стратегический замысел у них не удался - захватить Киев, большую часть Украины - теперь у них "геополитика на минималках", то есть показать своему народу, что мы "освободили ЛНР и ДНР". Даже на Валдае и Путин говорил, что главная задача этой "спецоперации" - освободить Донбасс", - объяснил Череватый.

Он напомнил, что оккупанты уже определяли несколько дат для "освобождения", но не выполняли их. Поэтому Россия бросает на Бахмутское направление все силы, чтобы добиться хоть каких-либо успехов.

"Создавая годами имидж "второй армии мира", РФ реально не может захватить крупные украинские города как Соледар, Бахмут, Авдеевка, Угледар. Оккупанты бьются о такую стену украинского мужества и несгибаемости. Потому что наши бойцы и командиры в очень сложных условиях там, но держат этот удар и это огромный удар по имиджу российского руководства", - добавил спикер.

По его словам, с военной точки зрения, взяв Бахмут, россияне мечтали бы пойти дальше на Краматорск, Славянск.