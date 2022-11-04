"Мур украинского мужества". ВСУ объяснили, почему РФ стремится захватить Бахмут и Соледар

Россия стремится захватить Бахмут и Соледар, чтобы добиться каких-либо успехов на фронте после ряда поражений. Таким образом оккупанты могли бы заявить о так называемом "освобождении" Донбасса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Военно-политическое руководство врага поставило такую задачу, поскольку общий стратегический замысел у них не удался - захватить Киев, большую часть Украины - теперь у них "геополитика на минималках", то есть показать своему народу, что мы "освободили ЛНР и ДНР". Даже на Валдае и Путин говорил, что главная задача этой "спецоперации" - освободить Донбасс", - объяснил Череватый.
Он напомнил, что оккупанты уже определяли несколько дат для "освобождения", но не выполняли их. Поэтому Россия бросает на Бахмутское направление все силы, чтобы добиться хоть каких-либо успехов.
"Создавая годами имидж "второй армии мира", РФ реально не может захватить крупные украинские города как Соледар, Бахмут, Авдеевка, Угледар. Оккупанты бьются о такую стену украинского мужества и несгибаемости. Потому что наши бойцы и командиры в очень сложных условиях там, но держат этот удар и это огромный удар по имиджу российского руководства", - добавил спикер.
По его словам, с военной точки зрения, взяв Бахмут, россияне мечтали бы пойти дальше на Краматорск, Славянск.
Напомним, по словам Череватого, оккупанты пытаются окружить украинских бойцов возле Угледара. Этот участок остается самым сложным на Бахмутском направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.