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Стена на границе. В Германии сказали, что обеспечит от новых нападений России

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Киев, Среда 22 марта 2023 12:49
Стена на границе. В Германии сказали, что обеспечит от новых нападений России Фото: Анка Фельдгузен, посол Германии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Германии считают, что на границе с Россией нужно построить прочную стену, чтобы Россия не совершала новых нападений на Украину. Также необходимо обеспечить украинцев необходимым вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии в Украине Анку Фельдгузен во время брифинга.

"Целью должно быть сдерживание России, которая не должна быть способна снова атаковать Украину или любую другую соседнюю страну. Это - наша цель. Как ее достичь? Поставка оружия - одна из составляющих… Но на границе с РФ должен быть очень-очень эффективен и прочная стена, чтобы она снова не нападала на Украину", - заявила Фельдгузен.

Она акцентировала, что Германия за последний год передала Украине очень много оружия и будет продолжать это делать.

"Германия будет помогать Украине оружием, пока война не закончится, а также будет оказывать и другую помощь, в частности, гуманитарную", - подытожила посол.

Напомним, недавно в Германии выразили мнение, что российская захватническая война в Украине не может завершиться быстро. Поскольку с ее последствиями придется еще долго разбираться.

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