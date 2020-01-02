У Мукачево стріляли з гранатомета в новорічну ніч

Ілюстративне фото (НПУ)

Гранатометом пошкоджено огорожу, потерпілих немає

Поліція Мукачева розшукує невідомого, який застосував гранатомет у новорічну ніч. Про це передає РБК-Україна із посиланням на поліцію у Закарпатській області.

З'ясовано, що правопорушник на вулиці Ференца Ліста вистрелив з ручного гранатомета.

На місце інциденту після виклику вирушило керівництво обласної поліції, а також керівництво Мукачівського відділу поліції, криміналістична лабораторія слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

"Наразі відомо, що внаслідок пострілу потерпілих немає. Пошкоджено огорожу одного із дворогосподарств. На місці події залишилась частина від снаряда", - зазначили у поліції.

Обставини події та причетні особи встановлюються.

Фото: наслідки вистрілу з гранатомета у Мукачевому (zk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві в новорічну ніч сталася стрілянина, в якій постраждали шестеро людей. Стрілянина сталася неподалік зі станцією метро "Либідська".