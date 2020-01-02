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В Мукачево стреляли из гранатомета в новогоднюю ночь

Новости » Происшествия     02.01.2020 - 04:35
В Мукачево стреляли из гранатомета в новогоднюю ночь
Иллюстративное фото (НПУ)

Гранатометом повреждено ограждение, пострадавших нет

Полиция Мукачево разыскивает неизвестного, который применил гранатомет в новогоднюю ночь. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на полицию в Закарпатской области.

Выяснено, что правонарушитель на улице Ференца Листа выстрелил из ручного гранатомета.

На место происшествия после вызова отправилось руководство областной полиции, а также руководство Мукачевского отдела полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления ГУНП в Закарпатской области, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

"Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Поврежден забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда", - отметили в полиции.

Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

Фото: последствия выстрела из гранатомета в Мукачево (zk.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба, в которой пострадали шесть человек. Стрельба произошла неподалеку со станцией метро "Лыбидская".

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Новости Украины гранатометМукачевоСтрельбаНовый год
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