У Мукачеві сталася стрілянина на вулиці, є поранені

У Мукачеві Закарпатської області вранці 7 лютого сталася стрілянина на одній з вулиць, двоє людей госпіталізовано з вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію в Закарпатській області.

Як зазначили в поліції, повідомлення про стрілянину на вулиці Сеченова надійшло 7 лютого в 9:50.

"Заявник повідомив, що чув постріли і бачив, як водії двох транспортних засобів стріляли в бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку. За попередньою інформацією, поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний і 40-річний жителя Мукачева. Зараз вони знаходяться в медичних установах", - повідомили в поліції.

На даний момент поліцейські встановлюють всі обставини інциденту.

За інформацією місцевих ЗМІ, стрілянину відкрив невідомий по Артуру Пашкуляку, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Мукачеві патрульні побили сімейну пару пасажирів зупиненого авто. Патрульних відсторонили від посади і їм повідомили про підозру.

Також РБК-Україна писало, що в Києві затримали бойовика "ДНР", який відкрив вогонь по поліцейських. В результаті стрілянини поранення отримав дільничний офіцер поліції, який в компанії колег поза служби відпочивав в одному із закладів.