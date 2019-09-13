У Мукачеві 5 учнів потрапили в лікарню після розпилення невідомої речовини

В Мукачеві в школі №10 в результаті розпилення невідомої речовини 5 учнів потрапили в лікарню, з них 3 у реанімації, 2 в інфекційному відділенні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався 13 вересня о 14:55. Всі постраждалі - учні 6 класу у віці 11-12 років. За попередньою інформацією, вони отримали опіки верхніх дихальних шляхів.

Стан дітей середньої важкості. Потрапили до реанімації вже прийшли в себе.

Що саме було розпорошене в школі поки не повідомляється.

Нагадаємо, 10 вересня у Черкасах в результаті розпилення в школі газу 20 дітей були госпіталізовані. В результаті розпилення зі школи були евакуйовані 257 учнів, навчальний процес був припинений.

Також повідомлялося, що у Житомирській області з-за подібного інциденту в одній зі шкіл постраждали 13 учнів. Тоді поліція відкрила кримінальну справу за фактом розпилення газу в одній з шкіл міста Коростишів. За інформацією поліції, розпилив газ учень 8 класу, 2005 року народження.