Мудрик стал любимцем фанатов "Челси": результаты опроса

В опросе украинец получил 58% голосов. Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отличился тремя результативными действиями. 23-летний вингер дважды помог забить Феликсу, а между голами португальца успел отличиться сам.

"Челси" победил "Панатинаикос" в гостях со счетом – 4:1. После двух туров лондонцы возглавляют таблицу турнира, имея стопроцентный показатель набранных очков и лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Сам Мудрик вышел в лидеры Лиги конференций среди ассистентов – 3 голевых передачи.

Мудрик в "Челси" в сезоне 2024/25

Полузащитник сборной Украины принял участие в девяти матчах лондонцев в сезоне. В общей сложности на поле провел 515 минут.

Лучшие показатели у него именно в Лиге конференций, где в основном турнире сыграл два полных матча, забил гол и трижды ассистировал партнерам. Еще один пас он сделал в квалификации ЛК. Вместе с передачей в Кубке Английской лиги это все его результативные действия в сезоне.

Из всех турниров, где играет "Челси", самые плохие дела Мудрика – в АПЛ. В четырех матчах украинец провел на поле 81 минуту, результативными действиями пока не отличился.