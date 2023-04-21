Мечтают об аресте. В России винят Буданова во взрыве на Керченском мосту

Буданова обвинили в якобы создании террористического сообщества, попытке осуществления теракта, а также незаконном приобретении оружия и взрывчатки.

В правоохранительных органах пропагандистскому медиа сообщили, что начальник ГУР якобы "подозревается в причастности к теракту на Керченском мосту".

Буданова также объявили в международный розыск.

Напомним, взрывы на Крымском мосту произошли в октябре 2022 года, сообщалось о повреждении автомобильного и железнодорожного полотна.

Официально никто не взял ответственность за инцидент. Но источники РБК-Украина сообщали, что к взрывам могли быть причастны украинские спецслужбы.

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