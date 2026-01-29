Часть Закарпатья может остаться без газа: кто под угрозой и почему

"Из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в Тисе вблизи с. Гетиня Береговского района паводок подмыл опору газопровода. Конструкция существенно наклонена, что ставит под угрозу стабильное газоснабжение для почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах", - говорится в заявлении.

В частности, речь идет о населенных пунктах:

Гетиня

Сасово

Дьяково

Петрово

Бобовое

Чепа

Чернотысово

Дюла

Холмовец

Девичье

Затисовка

Большая Паладь

Заболотье

Братово

Окли,

Окли Гедь

Клиновое

Отмечается, что привлечены все силы и средства для недопущения возникновения чрезвычайной ситуации. Также под председательством заместителя руководителя области Александра Музыченко состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Сейчас профильные службы занимаются устройством насыпи через Тису, чтобы спецтехника могла добраться до опоры. В то же время специалисты работают над несколькими инженерными решениями.

"Населенные пункты, оказавшиеся под угрозой, будут иметь бесперебойное энергопитание: графики отключений для них на период работ применяться не будут. Чтобы сеть выдержала пиковые нагрузки, облэнерго увеличивает количество аварийных бригад", - отметили в обладминистрации.

Местных жителей призвали подготовиться к альтернативному печному отоплению и использованию сжиженного газа для бытовых нужд. Кроме того, местные власти и ГСЧС занимаются развертыванием дополнительных Пунктов несокрушимости и обогрева.