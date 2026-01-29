Часть Закарпатья может остаться без газа: кто под угрозой и почему

В результате таяния снега и подъема уровня воды в Тисе на Закарпатье почти 5 800 человек в 17 населенных пунктах могут остаться без газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Закарпатской областной госадминистрации в Facebook.
"Из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в Тисе вблизи с. Гетиня Береговского района паводок подмыл опору газопровода. Конструкция существенно наклонена, что ставит под угрозу стабильное газоснабжение для почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах", - говорится в заявлении.
В частности, речь идет о населенных пунктах:
Отмечается, что привлечены все силы и средства для недопущения возникновения чрезвычайной ситуации. Также под председательством заместителя руководителя области Александра Музыченко состоялось заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Сейчас профильные службы занимаются устройством насыпи через Тису, чтобы спецтехника могла добраться до опоры. В то же время специалисты работают над несколькими инженерными решениями.
"Населенные пункты, оказавшиеся под угрозой, будут иметь бесперебойное энергопитание: графики отключений для них на период работ применяться не будут. Чтобы сеть выдержала пиковые нагрузки, облэнерго увеличивает количество аварийных бригад", - отметили в обладминистрации.
Местных жителей призвали подготовиться к альтернативному печному отоплению и использованию сжиженного газа для бытовых нужд. Кроме того, местные власти и ГСЧС занимаются развертыванием дополнительных Пунктов несокрушимости и обогрева.
