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Могут выйти из Украины. Маркарова ответила на опасения россиян из-за кассетных боеприпасов

Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты могут уйти с территории Украины, если переживают из-за использования нашими защитниками кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в интервью "Голосу Америки".

"Украина будет использовать кассетные боеприпасы очень ответственно, потому что мы освобождаем нашу территорию и наш народ. И если россияне не хотят, чтобы они использовались, они могут прекратить войну и уйти из Украины", - сказала она.

Кассетные боеприпасы для Украины

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации. Поэтому они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

Вчера США объявили очередной пакет военной помощи для Украины более чем на 800 млн долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другое вооружение.

Президент США Джо Байден отметил, что кассетные боеприпасы позволят продолжить контрнаступление ВСУ.

При этом поставка кассетных боеприпасов станет временным шагом. США будут передавать их Украине, пока на Западе не нарастят производство артиллерийских снарядов, то есть до весны следующего года.

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