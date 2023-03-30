Могут подыгрывать России. В США раскритиковали "мирные предложения" Китая для Украины

Он прокомментировал приглашения президента Владимира Зеленского для лидера Китая Си Цзиньпина. Патель заявил, что США приветствуют любую страну, которая "может сыграть конструктивную роль".

При этом представитель Госдепа высказался о так называемом "мирном плане" Китая для Украины.

"Важно помнить, что когда дело доходит до предполагаемого "мирного предложения" КНР, это в конечном итоге зависит от Украины", - сказал он.

Патель подчеркнул, что США не примут "мирные предложения" ни одной из стран, которые позволят России собрать силы и подготовиться к новому нападению на Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press пригласил китайского лидера Си Цзиньпина в Украину.

При это в МИД Китая заявили, что не располагают информацией о возможной встречи двух лидеров.

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