Могут навредить машине: технические жидкости для авто, с которыми нельзя ошибиться

Не будем напоминать, что в случае использования неадекватных и недорогих материалов такая экономия когда-то непременно вылезет боком. Речь о том, как не приобрести случайно жидкость настолько неправильную, что машина откажется работать уже в ближайшие дни.

Моторное масло

Почти все двигатели разработки текущего века отличаются высокой нагрузкой на детали в парах трения, а также работают в особо напряженных температурных режимах. Турбонаддув, маленький рабочий объем, урезанное количество цилиндров, обедненная смесь, высокие обороты, два катализатора и фильтры в выхлопе в одном бюджетном моторчике так просто не сочетаются. И одним из условий являются особые условия смазки. Поэтому масло недостаточно высокого класса качества может остановить такой мотор довольно быстро. Масло надо выбирать согласно указаниям автопроизводителя или по подсказкам производителя масла - конечно, если это хорошо известный и авторитетный бренд.

Масло для автоматических трансмиссий

К тому, что классические гидромеханические АКП требуют своей особой гидравлической жидкости, автомобилисты давно привыкли. Но оказывается, есть еще более капризная в плане масла коробка передач - современный вариатор типа СѴТ с металлическим ремнем. Сам принцип действия которого базируется на свойствах жидкости, которой его надо заправлять. Никаких отступлений от требований производителя здесь не допускается.

Антифриз

В наше время есть двигатели, которые от "чужеродной" охлаждающей жидкости могут быть поражены коррозией изнутри: например, откроются протечки масла и антифриза, начнет отказывать помпа. Главный нюанс не в цвете антифриза (он может быть разным), а в его составе - типе ингибиторов. И если это будет "не тот" тип, вместо защиты мотора от ржавчины эти вещества вызовут усиленную коррозию деталей. Если не сможете найти антифриз указанной в заводском мануале спецификации, выясните, к какому типу он относится: карбоксилатного (ОАТ, SNF, G12), гибридного (hybrid, HOAT, NF, G11), лобридного (lobrid, Si-OAT, N-OAT, Р-OAT) или традиционного (traditional, conventional, IAT). И покупайте такую жидкость, которая тоже относится к нему.

Незамерзайка

В отличие от автомобилей, разработанных в прошлом веке, в нынешних машинах система омывания лобового стекла проложена так, что ее бачок и трубопроводы не обогреваются теплом от двигателя и отопителя. Следовательно, в морозную погоду вода или некачественная жидкость-омывайка, заправленные в систему, непременно замерзнут. А значит, покупать надо именно незамерзайку. И слишком разводить ее водой тоже нельзя - если система замерзнет, то сама собой, от естественного тепла двигателя, она не растает и к рабочему состоянию не вернется.

Хладагент (фреон)

Владельцы молодых автомобилей часто желают сэкономить деньги на фреоне при заправке кондиционера. Дело в том, что в наше время в автомобильных кондиционерах используют два основных вида хладагента: R134a и R1234yf. Первый широко применялся в серийных моделях в период с 1994 по 2017 год, тогда как второй заменил его на моделях 2017 года и младше. Причина - экология, но проблема в том, что новый фреон R1234yf очень дорогой по сравнению с предыдущим. При том, что и старый R134a никому не казался дешевым. К сожалению, заменить эти хладагенты друг другом нельзя.

Вкратце

Масла, рабочие жидкости и другие расходные материалы должны соответствовать техническому уровню систем и агрегатов - это факт, это особенно важно на современных авто, и это надо принять несмотря на наше нежелание платить больше как ни за что. Просто надо смотреть на расходные материалы как на запчасти, последствия экономии на которых водителям прекрасно известны.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Autobild Украина".