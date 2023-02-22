Могут напомнить, как все началось: Скибицкой о возможных обстрелах в годовщину войны

На годовщину полномасштабной войны Россия может прибегнуть к чему угодно, чтобы напомнить Украине, как все началось в ночь на 24 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого в интервью Associated Press.

"Мы готовы к любому такому развитию событий. Мы не доверяем Москве и не доверяли в течение многих лет", - отметил замначальника ГУР.

Также Скибицкий прокомментировал ситуацию на фронте. Учитывая, что западное оружие в скором времени прибудет в Украину, а зима почти закончилась, заместитель начальника ГУР отметил, что многое будет зависеть от того, как будут разворачиваться ближайшие месяцы.

"Мы планируем наши военные действия не на завтра или послезавтра, а на определенный период времени", - добавил он, избегая вопроса о возможных направлениях во время будущего наступления ВСУ.