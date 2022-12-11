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Могут готовить нападение. Неонацисты РФ собирают информацию о странах Балтии, - The Guardian

Фото: неонацисты РФ собирают информацию о странах Балтии (warriors.fandom.com)
Автор: Иван Носальский

Российские неонацисты из диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" собирают данные о пограничной и военной активности в Литве, Латвии и Эстонии. Они могут готовить нападение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В среду, 7 декабря, в Telegram-канале группы "Русич" было обнародовано сообщение с просьбой к подписчикам, которые проживают в странах Балтии, поделиться информацией о военной инфраструктуре. Их интересуют данные о военных частях, а также про солдат и их родственников.

При этом неонацисты хотят узнать информацию о передвижении патрулей, местах приграничных постов, системах наблюдения, транспорте.

Источники издания утверждают, что такой "необычный шаг" участников ультраправой группы может свидетельствовать о разочаровании в Кремле и недовольстве ходом войны в Украине.

Они добавили, что власти РФ теряют контроль над своими неонацистскими военными организациями, которые "могут использовать более экстремальные методы для продолжения украинской войны, что вызывает опасения эскалации в случае нападения на страны НАТО".

"Указывает ли это на фрагментацию в российской системе? Что произойдет, если россияне потеряют контроль над ними (военизированными группами - ред.) и они начнут совершать несанкционированные действия, которые могут случайно привести к эскалации ситуации? Главный вопрос заключается в том, насколько Кремль действительно контролирует ситуацию", - заявил один из собеседников The Guardian.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска в ходе вторжения в Украину привлекли неонацистские группировки. Немецкая разведка подтверждает участие в боевых действиях как минимум нескольких из них.

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