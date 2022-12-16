Могут быть проблемы со светом. Оккупанты второй день подряд бьют по Харькову

Российские оккупанты второй день подряд обстреливают Харьков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове второй день подряд взрывы. Предварительно под ракетным ударом инфраструктурный объект. Могут быть проблемы с электричеством", - написал он.
Он попросил быть осторожными и оставаться в укрытиях.
В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре Харьковской области.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - уточнил он.
В "Харьковском метрополитене" сообщили, что временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена.
"Несмотря на остановку движения поездов, все станции Харьковского метрополитена работают в качестве укрытия", - говорится в сообщении.
Обновлено 9.20. По данным Синегубова, есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе.
"Предварительно - без пострадавших. Возможны перебои с электроснабжением", - добавил он.
Как сообщалось, российские войска открыли огонь по Харькову 15 декабря. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары комплексами С-300.
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