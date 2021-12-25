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Коли можна отримати ревакцинальну дозу: пояснення від Ляшка

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Субота 25 грудня 2021 18:14
Коли можна отримати ревакцинальну дозу: пояснення від Ляшка Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Ревакцинацію оптимально робити через півроку після завершення повного курсу. Сертифікат про щеплення чинний протягом 270 днів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністр додав, що ревакцинацію ввели для медичних працівників і співробітників будинків інтернатного типу, оскільки вони перебувають в групі ризику за професією. Їм дозволено щепитися через 6 місяців після завершення курсу вакцинації.

Станом на сьогодні в Україні ревакцинальну дозу отримали 367 осіб.

"Отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19", - пояснив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив усі подробиці ревакцинації та додаткового щеплення.

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Олег Ляшко Мінстерство охорони здоров'я України
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