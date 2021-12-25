Коли можна отримати ревакцинальну дозу: пояснення від Ляшка

Ревакцинацію оптимально робити через півроку після завершення повного курсу. Сертифікат про щеплення чинний протягом 270 днів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко .

Міністр додав, що ревакцинацію ввели для медичних працівників і співробітників будинків інтернатного типу, оскільки вони перебувають в групі ризику за професією. Їм дозволено щепитися через 6 місяців після завершення курсу вакцинації.

Станом на сьогодні в Україні ревакцинальну дозу отримали 367 осіб.

"Отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19", - пояснив міністр.