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Когда можно получить ревакцинальную дозу: объяснение от Ляшко

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Суббота 25 декабря 2021 18:14
Когда можно получить ревакцинальную дозу: объяснение от Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Ревакцинацию оптимально делать через полгода после завершения полного курса. Сертификат о прививке действует в течение 270 дней.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр добавил, что ревакцинацию ввели для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа, поскольку они находятся в группе риска по профессии. Им разрешено прививаться через 6 месяцев после завершения курса вакцинации.

По состоянию на сегодня в Украине ревакцинальную дозу получили 367 человек.

"Получение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу документов о вакцинации, которые будут действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19", - пояснил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл все подробности ревакцинации и дополнительной прививки.

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