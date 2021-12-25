Когда можно получить ревакцинальную дозу: объяснение от Ляшко

Ревакцинацию оптимально делать через полгода после завершения полного курса. Сертификат о прививке действует в течение 270 дней.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко .

Министр добавил, что ревакцинацию ввели для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа, поскольку они находятся в группе риска по профессии. Им разрешено прививаться через 6 месяцев после завершения курса вакцинации.

По состоянию на сегодня в Украине ревакцинальную дозу получили 367 человек.

"Получение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу документов о вакцинации, которые будут действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19", - пояснил министр.