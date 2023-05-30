Нельзя сравнивать атаку дронов на Москву с постоянными обстрелами Украины, - ООН
Некорректно сравнивать сегодняшнюю атаку дронов на Москву с постоянными обстрелами Украины российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика на брифинге.
По его словам, в ООН осуждают любые атаки на гражданские объекты.
"Но никак нельзя сравнивать нападение дронов на Москву с теми обстрелами Украины, которые происходят постоянно", - отметил Дюжаррик.
Атака дронов на Москву 30 мая
В Москве сегодня утром заявили о массированной атаке дронов. БПЛА врезались в многоэтажки столицы РФ, а также летали над областью.
Российские СМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ отчитались всего о восьми дронах.
В эпицентре атаки дронов на Москву и область оказались имения путинской элиты. Беспилотники упали недалеко от резиденции самого диктатора Владимира Путина, а также у здания министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Стоит отметить, что в воздушных силах Украины уверяют, что атака беспилотников на Москву - это внутренние проблемы страны-агрессора, и их будет все больше.
О том, кто может стоять за атакой дронов, - читайте в материале РБК-Украина.
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