Вы можете обновить данные о месте проживания. У "Дії" появится еще одна услуга

"Запускаем на портале "Дія" новую услугу – онлайн сможете актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства в несколько кликов", - написал Федоров.

Как понять, что вам нужно обновить данные о регистрации:

ошибка при заказе выписки о месте жительства в "Дії";

неактуальные данные в вашем или детском подъемнике;

нет места жительства в паспорте в "Дії", хотя вы зарегистрированы;

неверная дата регистрации в цифровом паспорте.

Также в приложении можно будет обновить данные о ребенке, для него выписка о регистрации нужна, когда идет в садик или школу.

Однако следует заметить, что это не изменение зарегистрированного места жительства, это обновление данных о нем. На этом этапе услуга доступна по всей стране, кроме некоторых общин временно оккупированных территорий и зоны боевых действий, Одессы и Николаева. С полным перечнем территорий можно ознакомиться нажав ЗДЕСЬ.

Услуги в "Дії"

Недавно на портале "Дія" запустили комплексную услугу "е-Предприниматель", которая должна упростить ведение бизнеса. Теперь можно оформить онлайн 10 услуг по одному заявлению за 15-40 минут.

Также в приложении "Дія" теперьдоступно удостоверение ветерана. Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.

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