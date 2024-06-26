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Вы можете обновить данные о месте проживания. У "Дії" появится еще одна услуга

Иллюстративное фото: в "Дії" можно будет изменить данные о месте жительства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы смогут редактировать данные о своем местожительстве в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Запускаем на портале "Дія" новую услугу – онлайн сможете актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства в несколько кликов", - написал Федоров.

Как понять, что вам нужно обновить данные о регистрации:

  • ошибка при заказе выписки о месте жительства в "Дії";
  • неактуальные данные в вашем или детском подъемнике;
  • нет места жительства в паспорте в "Дії", хотя вы зарегистрированы;
  • неверная дата регистрации в цифровом паспорте.

Также в приложении можно будет обновить данные о ребенке, для него выписка о регистрации нужна, когда идет в садик или школу.

Однако следует заметить, что это не изменение зарегистрированного места жительства, это обновление данных о нем. На этом этапе услуга доступна по всей стране, кроме некоторых общин временно оккупированных территорий и зоны боевых действий, Одессы и Николаева. С полным перечнем территорий можно ознакомиться нажав ЗДЕСЬ.

Услуги в "Дії"

Недавно на портале "Дія" запустили комплексную услугу "е-Предприниматель", которая должна упростить ведение бизнеса. Теперь можно оформить онлайн 10 услуг по одному заявлению за 15-40 минут.

Также в приложении "Дія" теперьдоступно удостоверение ветерана. Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.

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