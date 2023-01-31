В Украине повторная тревога. В Беларуси зафиксирована активность авиации РФ

На территории Беларуси зафиксирована активность российской авиации. В небо взлетели самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, а также истребитель сопровождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Стоит отметить, что из-за очередной активности авиации в Беларуси на территории Украины вновь могут объявить масштабную воздушную тревогу.

По данным мониторщиков, в 12:23 с аэродрома Мачулищи взлетел борт ДРЛО А-50У ВКС РФ. До этого, в 12:10, зафиксирован взлет истребителя сопровождения.

Напомним, сегодня утром по всей территории Украины уже звучала воздушная тревога. При этом ситуация в регионах была спокойной.

Как известно, в Беларуси продолжаются совместные с РФ летные учения. Ранее в ВСУ предупреждали, что на фоне таких тренировок количество тревог может увеличиться.

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