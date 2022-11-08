Возможно подразделение на ротации. В ОК "Юг" призвали не трогать и не снимать комаров

"Если в вашей квартире летают комары – не трогайте, не снимайте и не выкладывайте. Возможно, это военное подразделение на ротации", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Украины иронично отреагировали на очередной фейк Кремля про "комаров, зараженных опасными вирусами", озвученный постоянным представителем России в ООН Василием Небензей. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тысяч комаров.

Что именно сказал Небензя?

Российский постпред заявил, что в марте на территории Херсонской области российские войска якобы обнаружили "три беспилотника, оснащенные емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов". Кроме того, по его словам, якобы в США запатентировали дрон, способный распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

При этом Совбез ООН отказался поддержать предложенный Небензей проект резолюции о создании комиссии по расследованию якобы осуществления на территории Украины военно-биологической деятельности США, за который тот усердно ратовал.